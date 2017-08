Teisipäeval, 29. augustil esitles TV3 Coca Cola Plazas uut müstilist põnevussarja „Merivälja“. Kohal olid tippnäitlejad kui ka sarja režissöör Triin Ruumet, stsenarist Indrek Hargla ja produtsent Ken Saan. Üheskoos vaadati ära avaosa ning tähistati pidulikult uue telesarja algust!

Oma müstilisi lugusid kohtumistest ufodega rääkis ka värvikas teleprodutsent Ken Saan.

Ken: Vanasti oli täiesti normaalne, et vanaprouadel käisid ufod pidevalt ustest akendest sisse. Ja kui lastelt küsiti, siis nendelt võtsid ufod kaasa alati merisea. Ja kui ajakirjanik neilt küsis, et mida te siis tegite, siis vastati, et ma hammustasin neid. Millegipärast alati hammustati ufosid, ma ei tea miks? Ja loomulikult järgnes ajakirjanikult kohe ka loogiline küsimus, et no mis maitsega see ufo siis oli. Vahvli maitsega, ütlesid lapsed.