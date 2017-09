Peale seriaali "Merivälja" esimese osa vaatamist tuleb nentida, et sa oled päris hea näitlejahakatis. Kust sa järsku välja hüppasid?

Ikka lavakast, kust mujalt. Olen lavakas õppinud. Nüüd teen koos oma kursakaaslastega teatrit, mille nimeks on Kelm. Samal ajal töötan ka Kuressare Linnateatris ja samal ajal mängin ka teistes teatrites.

Kes leidis sind seriaali "Merivälja"?

Tead, see huvitas mind ka, kui mind kutsuti "Merivälja" castingule. Aga siis ilmnes, et kui Indrek Hargla oli seda stsenaariumi kirjutanud ja mõelnud, kes seda võiks mängida, siis oli ta käinud juhuslikult meie diplomi etendusi vaatamas. Tema arvtes sobisin ma "Merivälja" loosse mängima müstilist neiut.

Kas režissöör Triin Ruumet jäi Hargla valikuga samuti rahule?

Seda ma ei oskagi öelda, sest ühel hetkel olin ma koos temaga võttel ja ta pidi minuga hakkama saama.

Uurime siis TV3 programmijuhilt, Urmas E. Liivilt, kuidas tema sinuga rahule jäi.

Urmas: Lauli on avalikkusele veel tundmatu, aga nüüd saab kindlasti tuntuks. Seriaalis kehtestab ta ennast kohe, mis on väga hea. Ta on praktiliselt sarja igas kaadris sees. Tal on väga suur roll ja ta on väga andekas ning uus nägu suuremal telemaastikul ja tulevikus kindlasti ka kinomaastikul. Aga kuidas rahvas Lauli vastu võtab, see on juba eri asi. Jään põnevusega ootama...

Uus, kõhedusttekitav müstiline põnevusseriaal “Merivälja” hakkab jooksma TV3 ekraanil esmaspäeviti kell 21.30