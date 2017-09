Triin: Ma ise mõtlesin et kui "Õnne 13" ja "Salatoimikud" oleks paaritunud omavahel ja saanud lapse, siis selle nimi oleks "Merivälja", kes sõdib oma vanematele vastu. Ühest küljest tahaks nagu rebel (mässaja-toim.) olla, aga mingil määral on ikkagi oma vanemate nägu.

Triin, seriaali stsenarist Indrek Hargla nentis, et tema "Merivälja" lugu eriti ei haakugi selle kunagise nõukaaegse müstilise Merivälja looga. See on pigem olnud vaid põhjaks, mille peale ehitatud hoopis teistsugune fantaasiarikas lugu.

Miks mitte. Merivälja on ju ka omaette elav külake, mis on täis intriige. Ja võib-olla lippab sealt ka mõni müstiline "The X-Files`i" ehk "Salatoimikute" mees läbi, kes teab. Ja seriaalis on kindlasti ka palju seksi ja raha teemat.

Uus, kõhedusttekitav müstiline põnevusseriaal “Merivälja” hakkab jooksma TV3s esmaspäeviti kell 21.30