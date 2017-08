Tõnu viibis sündmuspaigal, kui pühapäeval juhtus motodeltaplaaniga traagiline õnnetus, kus hukkus tema sõber Tarmo (58). Umbes kümme aastat Tarmot tundnud Tõnul läks sõpra meenutades hääl kurvaks. „Väga tubli mees oli ja seda igas mõttes,“ kirjeldas Tõnu hukkunut.

Tõnu ja Tarmo said tuttavaks 2007. aastal, mil Tarmo esimest korda lennundusega kokku puutus. „Meie ühine tuttav kutsus Tarmot lendama ja talle hakkas see kohe hirmsasti meeldima,“ jutustas Tõnu. Ta lisas, et Tarmo hakkas sedamaid õppimisega pihta ja võttis seda hästi tõsiselt.