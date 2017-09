Indrek Hargla: Meie seriaal "Merivälja" ainult tõukub sellest kunagisest 90ndate müstilisest Merivälja juhtumist. Mina nimetaks seda isegi Merivälja folklooriks. Minu lugu ei ole kindlasti dokumentaalne, lahti kirjutatud lugu sellest, mis päriselt toimus. Isegi päristegelased ei haaku selle looga. Meie seriaal on saanud nn Meivälja ufost vaid inspiratsiooni. See on totaalselt teine lugu, mis kasutab seda teadaolevat juhtumit vaid põhjana.

Kui suurt edu sa prognoosid "Merivälja" seriaalile? Kas sellest võib saada sama menukas teleprojekt näiteks kui "Õnne 13" või "ENSV", mis ei lõppegi ära?

Seda on minul keeruline prognoosida, küll aga on mul samal teemal tehtud ka raamat "Merivälja romaan", mis peaks oktoobris raamatupoodidesse jõudma. Ta on küll erinev sellest teleekraanile jõudvast versioonist, aga romaani lõpus jõuavad tegelased mingisugusele arusaamisele ja ütlevad seal ka välja, et see on juba teise raamatu teema. Ehk, kui jumal annab, siis tuleb "Meriväljale" ka jätk.

