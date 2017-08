CBS News kirjutab Brian Robersonist, kes pühapäeva hommikul jalutas oma naabruskonnas ja uuris, millist kahju orkaan Harvey teinud on. Ta märkas hulljulget meesterahvast, kes rinnuni vees kahlas ja vette vajunud autode akendele koputas. Pealtvaatajate hoiatuskisale vastas mees: „Ma ei tule kuhugi enne kui olen need autod kaks korda läbi koputanud!“

Roberson ja paar teist inimest seisid pisut kõrgemas kohas muru peal ja Roberson viskas võõrale nööri. Õnneks polnud sel hetkel vool tugev ning pärast autode kontrollimist (kus õnneks üheski kedagi sees polnud) sai võõras omal jalal kuivale tagasi.

Kui mees veest väljus, läks Roberson tal kätt suruma. Mees rääkis, et on ühe Lõuna-Houstoni kiriku preester. Et kirikus ei saanud üleujutuste tõttu midagi toimuda, ei kavatsenud preestrihärra niisama kodus veetõusu mõõta ja läks üleujutatud tänavatele hädalisi otsima.

Paraku ei olnud Robersonil mahti küsida mehe nime ega sedagi, millises kirikus tema palvused toimuvad. Uudistekanalid kihavad lootuses preester üles leida.

(Governor Brian K Roberson II / Facebook)

Too tundmatu pole ainus kangelane ega ka ainus kirikutegelane, kes kohalikke päästa üritab. Mitu ajakirjanikku on paadiga lugusid ja fotosid tegema minnes hädalisi peale võtnud, üks Kanada preester aga seilab oma kajakiga mööda üleujutatud tänavaid, otsides abivajajaid.