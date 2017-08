„Nii kurb on. Ma ei suuda veel uskuda, et Marjet enam pole. Nii raske on temast minevikuvormis rääkida,“ otsib leinas Olga sõnu. Tema sõbranna Marje oli üks kahest lendajast, kes said surma, kui pühapäeval Raplamaal motodeltaplaan alla kukkus ja rusudeks põles. Hukkunud Marje maetakse reedel ja piloot Tarmo esmaspäeval.

Rootsis elav Olga lendas pühapäeva õhtul tütre pere juurest Iisraelist tagasi. Koju jõudes tahtis ta kohe oma sõbranna Marjega reisimuljeid jagada, kuid imestas siis, et too pole kaua Facebookis käinud. Pika vahemaa tõttu oli sotsiaalmeedia kahe sõbranna peamine vestluskanal. Varsti sai Olga teada, et oma sõbrannaga jutustada ei saa ta enam iialgi.