Tänavu saavad kohalike omavalitsuste valimistel hääletada 60 000 uut valijat. Neist 24 000 on vanuses 16 ja 17, kes saavad tänavu esimest korda hääletada. Ülejäänud on aga praegused 18–19aastased, kes varasemate valimiste aegu olid hääletamiseks veel liiga noored. Osa noori ei oska oma häält aga kellelegi anda. „Erakonnad teevad nii palju omavahelist tsirkust, et valida on raske,“ arvab 17aastane Silvia.

Samal ajal, kui Rainer Vakra üritab noorte hääli rulapargiga ära osta ja Raivo Aeg linnavalitsuse majas komejanti korraldab, vangutavad paljud noored päid, sest kerget otsust valimistel tulla ei paista. Igal erakonnal ja valimisliidul on probleeme, igaüht tuleb kaaluda ja seedida. Gümnasist Oskar (17) arvab samas, et valima peaks ikka: „Kõige suurem kuritegu riigi ja kogukonna vastu on valimata jätmine.“

Oma tugevast põhimõttest hoolimata ei tea Oskar veel, keda valida, ning otsus, mis pooleteise kuu pärast langetada tuleb, ei tõota olla meeldiv. „Riigis on asjad korrast ära,“ arvab Oskar. „Võib-olla tuleb kasutada meetodeid, mis on ebamugavad, aga see on parem kui mitte midagi teha.“