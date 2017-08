Tartumaal Tähtvere vallas Ilmatsalus asuva Kooli tee 1 elanikud on püha viha täis. Juba 10. augustil kohalikus lasteaias võetud proov näitas, et aleviku vees on fekaalset reostust. Nemad said sellest teada aga alles 24. augustil ja sedagi juhuslikult.

Möödunud nädala neljapäeval kuulsid Ilmatsalu tänaval asuva kortermaja elanikud, et kraanivesi on saastunud ja seda juua ei tohi. Nagu selgus, on AS Emajõe Veevärk saatnud vastava hoiatuse meili teel lepingupartneritele, kuid mitte Kooli tee maja praegusele ühistu esimehele. Majaelanikud usuvad, et just joogivees olevad enterokokid, kolibakterid ja kolilaadsed bakterid on tekitanud neil viimase kuu jooksul halba enesetunnet.