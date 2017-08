Teisipäeval, 29. septembril esitles TV3 Coca Cola Plazas uut müstilist põnevussarja „Merivälja“. Kohal olid paljud tippnäitlejad, teiste seas ka Liiina Tennossaar, kes kappas kohale karkudel.

Mis juhtus Liina?

Vana inimene püüdis abivalmis olla. Istusin Karlova teatris, oma toa köögis, kust avaneb vaade pikale poolkatusele ja vihma kohutavalt ladistas ning kogu see vesi läks lagede ja eterniidi vahele. Aga katus oli täis sammalt ja ma mõtlesin, et ronin sinna katusele ja torgin sealt need samblad eest ära. Kuna taevast tuli siiski lausvima ja eterniitkatus oli ka laineline ning oli väga libe, siis nii kui ma ennast seal katusele püsti ajasin, nii ma sealt alla libisesin ja väänasin jala välja. Nüüd on mul pindluu kuue kruviga kinni pandud ja loodame et see kasvab paari nädala jooksul kokku tagasi. Õnnelik õnnetus, sest oleks võinud ka palju hullemini minna.