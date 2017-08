„Ega seal muud trikki polnudki, kui et Tervise Arengu Instituut kutsus ja mõte tundus lahe,“ seletab Karl-Erik, kuidas ta kampaania reklaamnäoks sattus. Tema otsustas septembris alkoholi mittetarbimise väljakutse vastu võtta seetõttu, et tal tekib alati väljakutsete puhul esimese hooga hasart, kas ta suudab selle ära teha.

„Väga töistel perioodidel ei tarbi ma ilma väljakutsetagi alkoholi– peamiselt seetõttu, et selle jaoks ei jagu lihtsalt aega ega energiat,“ räägib Taukar, et võttis sel põhjusel väljakutse vastu üsna enesekindlalt. Karl-Erik ei usu, et väljakutse tema jaoks eriti raskeks osutub. „Kui võtta vastu otsus, et läbikukkumiseks ruumi ei ole, siis ei ole siin midagi keerulist. Lõppude lõpuks ei pea ju midagi tegema, vaid hoopis tegemata jätma.“ Oma suhet alkoholiga kirjeldab ta nii: „Vahel saame kokku, aga päris südamesõbrad me ei ole.“

Karl-Eriku bänd, kuhu peale tema kuuluvad trummar Brait Pilvik, kitarrist Eric Kammiste ja klahvpillimängija Rene Puura, on väga populaarne ning kontserte antakse tihedalt. Pole mingi saladus, et arvatakse, et bändimehed pidutsevad nii, et maa must ja paar õlut enne või pärast kontserti käib asja juurde. „Mingit alkoholipoliitikat meil tõesti ei ole, aga kõik on ju täiskasvanud mehed,“ kinnitab Karl-Erik, et nende bändis pole ükski esinemine vägijookide pärast kunagi kannatanud.

Loodab enesetunde paranemist

Karl-Erik räägib, et ka tema sõprade hulgas on suur huvi sama väljakutse vastu võtta. „Paljud minu sõprusringkonnast juba lubasid, et teevad asja sada protsenti ära. Eriti hea meel oli näha väljakutset vastu võtmas tõelisi peohingi, kelle puhul oli see pigem ootamatu,“ sõnab mees.

Millised ootused Taukaril aga alkoholivaba septembri osas on – näiteks langev kehakaal või üldiselt parem enesetunne? „Kuna alkohol ei ole kehale iseenesest vajalik, saab selle ära jätmine tuua kaasa ainult paraneva enesetunde ja lisaenergia. Olen sada protsenti kindel, et see on ka enesetundes tajutav,“ usub ta. „Kindlasti näitavad ka eesootavad tervisetestid, kas alkoholi mittetarbimine võiks veel midagi parandada.“