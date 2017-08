Et teise NATO liikme õhuruumi turvata, saatis USA teele 140 lennuväelast ja seitse F-15C Eagle-tüüpi hävituslennukit. Täna jõudsid need Leetu.

Eastern Daily Press vahendab, et USA võtab kolmapäeval Poolalt üle NATO Baltic Air Policing (BAP ehk Balti õhuturbemissioon) missiooni. Lennukid alustasid teekonda Suffolki lennubaasist Suurbritannias ning jõudsid Šiauliai lennuväljale täna. Šiauliai õhuväebaasi esindaja kinnitas, et ameeriklased tulid kohale, et näidata solidaarsust Balti riikidega ning turvata NATO õhupiiri. Soovi hävitajate Leetu saatmiseks avaldasid Balti riigid ise.

Venemaa ja Valgevene ühisõppus Zapad 2017 algab septembris.