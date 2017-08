„Mul oli Jaan Pehkiga pooleli suvetuur, kui korraga ei saanud aru, mis toimub. Arvasin algul, et külmetus, aga siis läks tervis ikka hullemaks. Viimaseid kontserte ma eriti ei mäleta, olin üsna pilditu. Ent võtsin ennast kokku ja sain siiski hakkama,“ kirjeldab laulja ja dramaturg Jaan Tätte ehmatavat terviseriket, mille põhjustas puugihammustus.

„Ei osanud uneski ette näha, et näruse tervise taga võiks olla mürgine puuk, aga kui meie tuur otsaga Tartusse jõudis, tervis aga oli jätkuvalt kehvake, viisid sugulased mind poolvägisi vereanalüüse andma.“ Et vastus tuli alles paari-kolme päeva pärast, ei jätnud Jaan ka tuuri pooleli. Ent pärast viimast kontserti Kuressaares selgus ehmatav tõsiasi: ta on haigestunud korraga nii puukentsefaliiti kui ka -borrelioosi. „Tõsi ta on, et ühelt puugilt võib saada korraga mõlema haiguse,“ tõdeb Tätte.