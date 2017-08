Saime austatud rahvakirjaniku Indrek Harglaga kokku aastal 2012. See oli esimene aasta, kui ma olin TV3s maabunud ja mul oli soov, et ta kirjutaks meile seriaali, mille keskmes oleks eriliste võimetega tütarlaps. Hargla pööritas oma silmi ja mõmises midagi arusaamatut, aga ega ta eriti hästi aru ei saanud, mida talt tahetakse. Ja alguses sellest ideest miskit ei sündinudki. Siis ma olin mõnda aega TV3st ära, tehes üht teist audiovisuaalset toodet Eesti kinomaastikule. Alles aastal 2015 soendasime teema uuesti üles ja selgus, et isegi Harglal oli see mõte peas tiksunud.

Teema pidi hargnema kunagise Merivälja UFOde fenomeni ümber, millest tänased Eesti noored, minu suureks üllatuseks, ei tea mitte kui midagi. Samas aga vanem põlvkond mäletab väga hästi seda kumu, mis selle ümber käis. No ja siis hakkaski selle stsenaariumi kirjutamine, mis oli äärmiselt põnev. Ma arvan, et see on üks Eesti parimaid telesarja stsenaariumeid, mis kunagi on kirjutatud.

Loomulikult käis ka tohutu põrgatamine stsenaarsel tasandil. Õnneks ei ole Indrek väga solvuja tüüp ja selleks ajaks oli punti tekkinud ka kõige plahvatusohtlikum produtsent Eestis, Ken Saan, kes kogu seda segadust veelgi suurendas, kuid siiski ka väga tublilt härjal sarvist haaras.

Triin Ruumet (Erlend Staub)

Ja siis toimus üks väga tähelepanuväärne kinofilmi esilinastus, Triin Ruumeti "Päevad, mis ajasid segadusse" ja mul oli kohe selge, et selle sarja režissöör on meil ka olemas. Vaatamata sellele, et Triin on geniaalne tütarlaps on ta siiski ka tagasihoidlik inimene ja teda on võimalik vastu seina suruda. Ja seda ma ka tegin, surusin ta vastu seina ja ta ei julgenud mulle "ei" öelda. Ja nii ta siis läks.

Nüüd on suur ja põhjalik töö tehtud. See on võtnud tohutult palju aega. Seriaalis on suurepärased näitlejad, suurepärane lavastaja ja väga hea stsenaarium. Kuid paraku pole elu nii ilus, kui paistab. Kui palju meil õnnestus realiseerida, kui palju mitte, see jääb juba vaataja otsustada.

Pean lisama, et otsisime sarjale väga pikalt ka muusikalist lahendust, aga seda ei tulnud mitte kuskilt. Ja ei tulnud ja ei tulnud ja..., lõpuks koperdas meie teele Taavi Aavik, kes on kirjutanud sarjale ühe parima originaalmuusika ning teinud ka tugeva muusikalise kujunduse.

Kui suurt edu sarjale ennustad?

Kommertsjaamades on taoliste seriaalide seis olnud üsna nutune, aga tuleks meeles pidada, et me püüame edendada Eesti tele- ja kinokunsti ja ma oleksin väga üllatunud kui "Merivälja" sari ei satu kevadel Eesti tele- ja filmiauhindade nominendiks sõltumata sellest, milline saab olema selle sarja vastuvõtt vaatajate poolt. Mõtlemisainest "Meriväljas" on, aga mida mõtleb sellest lai vaatajaskond, see on ka minu jaoks suur mõistatus. Aga Triin ja Indrek võivad sarja üle olla väga uhked. Ken ka loomulikult. Teades millised on tele eelarved, suutis ta üles ehitada 90ndate elu-olu täiesti normaalsel moel.

Ka näitlejate rollisooritused on hiilgavad. Eriti tahaks esile tõsta mitte näitlejat Olav Osolini, kes mängib 90ndate pankurit ja teeb oma rolli suurepäraselt.

Esile tõstaks ka kindlasti Liina Tennossart ja Tarvo Kralli, kes mängivad väga tõetruult abielupaari Ingat ja Indrekut, kes üksteise eest asju ja raha ära peidavad, UFO tükkidest rääkimata. Liina mängib nõukogude aegset laojuhatajat, kelle käest sai alt hõlma igasugust peent kaupa, kuid kes on 90ndate keskpaigaks on oma staatuse kaotanud ja tegelikult tahaks naine hoopis oma "toredast" abikaasast lahti saada. Ja muuseas, just nende kasvuhoones on midagi, mis lööb pahviks kogu Eesti.

Minu poolt sügav kummardus veelkord kõigile näitlejatele ja sarja tegemisel kaasa löönud inimestele ja olen kindel, et see on üks nendest teletoodetest, mida mäletatakse veel ka aastate pärast. Kas siis õnnestumise või läbikukkumisena, aga kindlasti mäletatakse, see on kindel.

