Mida uurisid ja leidsid nõukogude sõjaväelased vene aja lõpul Meriväljalt? Kas tõesti oli tegu maavälise objektiga, ufoga? Just seda tulid uue põnevussarja „Merivälja“ osatäitjad ja produktsioonimeeskond Coca Cola Plazasse uurima ja sarja avaosa kinolinal vaatama. Ka näitlejatele endile oli see huvitav, sest osa ise nad näinud polnud ning ootusärevus oli suur.

Juba sel esmaspäeval, 4. septembril jõuab TV3 eetrisse Eesti suurim mõistatus, mis on siiani lahendamata!

Uues kõhedusttekitavas põnevussarjas saabub Meriväljale tööle nooruke tütarlaps Karin (Lauli Otsar), et hakata hooldama ratastooli aheldatud kõnevõimetut meest (Andres Lepik), kuid ootamatult selgub, et Karinil on täita hoopis teistsugune ülesanne.