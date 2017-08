Houstoni lähistel Brazoria maakonnas asuvad vallid ei suuda enam vett pidada, Harrise maakonna Addicksi tamm aga ujutab üle, vahendavad BBC ja kohalik ABC 13 uudistekanal. Lähikonna inimestel on käsk kodud jätta ja evakueeruda.

Houstoni lähedal asuv Addicksi tamm on hakanud üle ajama. Ehkki täna hommikul lootsid insenerid tammi tagant natuke vett välja lastes, et pais ei ohusta kohalikke elanikke, on nüüd selge, et veetase on tõusnud nii kõrgele, et tamm ujutab üle. Ohtu, et tamm murduks, siiski pole.

Kohalike võimude sõnul ei tõuse vallide tagant vallandunud veevoolu tase mitte tollide, vaid jalgade võrra (1 jalg=30,5 cm) ning vesi liigub Buffalo Bayou jõest, mida mõlemad tammid piiravad, kiirelt allavoolu. Kõigil, kel vähegi võimalik, palutakse abistada kas paatidega inimeste päästmisel või hädaabikeskustes. Harrise maakonna ülemkohtunik andis oma üleskutses teada: „Mind see paberimajandus hetkel ei huvita, kõigile, kes saavad: kui suudate abistada, siis palun tehke seda!“

Praeguseks on orkaan Harvey põhjustatud üleujutustest üle 3400 inimese. Vihmasajud jätkuvad. Kriis on järjest suurenemas, sest ajutistes päästekeskustes ei ole võimalik sinna praegu kogunenud inimesi mitmeteks päevadeks või nädalateks majutada.