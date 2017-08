„Isegi kui mulle öeldakse, et evakueeru nüüd, siis ega ma ei teagi, kuhu ma jooksma pean,“ ütleb üks Hokkaido saare elanik BBC reporterile. Täna varahommikul lennutas Põhja-Korea Jaapani suunas järjekordse ballistilise raketi, seekord üle Hokkaido saare.

Ehkki kohalikke elanikke hoiatati tekstisõnumi teel ning käima läksid häiresignaalid, ei ole reaalses ohuolukorras inimeste käitumine siiski alati nii korrapärane, kui võiks olla. Seda tunnistavad ka tänavatel jalutanud ning rahutud kohalikud.

„Ega ma ei tea, kuhu ma jooksma pean. Olin natuke eksinud ja segaduses,“ tunnistab üks naisterahvas. „Selle eest ei saa ju põgeneda,“ räägib teine. Üks noor naine ütleb, et ehkki mõte sellest, mis võiks juhtuda, kui tema kodukant raketiga pihta saab, on õudne, on see ka uskumatu. Tema igapäevaelu sellised muremõtted siiski veel ei varjuta.

Üks härra aga avaldab lootust, et USA ei lähe oma vastureaktsioonis liiga kaugele ning jätab Korea poolsaare rahule. Tema sõnul saaksid Põhja-Korea ja USA kähmlemises kõige rohkem kahju just nimelt jaapanlased ja Lõuna-Korea.

Valitsuse hoiatav tekstisõnum raketirünnaku kohta sel hommikul (Reuters / Scanpix)

Täna õhtul koguneb ÜRO julgeolekunõukogu USA president Donald Trumpi ja Jaapani peaminister Shinzo Abe palvel erakorralisele kohtumisele, et Põhja-Korea küsimust arutada. Alles loetud päevad tagasi väljendas Trump järjekordsel kampaaniaüritusel usku, et on suutnud Põhja-Korea taltuma panna. Tõenäoliselt on diktaatorriigi järjekordne jõuvõte Ühendriikide presidendis paraja pahameele tekitanud. Trump teatas täna, et Põhja-Korea suhtes on hetkel „kõik variandid laual“.