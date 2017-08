“Troonide mängu” seitsmes hooaeg sai eile lõpunoodi, kuid kõik ootavad juba kaheksandat ja kahjuks ka viimast hooaega. Samamoodi ootab seda Jon Snow’d (või õigemini Aegon Targaryeni?) kehastav Kit Harington, kes ennustab, et kaheksandas hooajas näeb tõsist võitlust. Ennustades, mida ootab uues hooajas ees Jon Snow’d ja Westerose rahvast, on mees mõistagi napisõnaline, kuid ta siiski arutleb, mida sarja finaalhooajast oodata. “Kui te minult küsite, et mis seal juhtub, siis ma arvan, et see lõppeb tõsise sõjaga,” rääkis ta.

“Peab eeldama, et surnute armeel läheb veidi aega, et lõunasse jõuda, kuid seda ei saa ette teada. Seega on see vägev lõpp, kuna me näeme seda, mida oodanud oleme, nad on nüüd ju Müürist läbi tulnud,” nentis Harington.

Lõppenud hooaeg oli üllatav ka selles mõttes, et selles oli vähem massimõrvu, kui eelnevates hooaegades. Kuid Haringtoni sõnul ei saa fännid lootma jääda, et nende lemmikkarakterid ellu jäävad. “Asi on selles, et kuna nii vähe karaktereid on alles, peavad televaatajad end valmis panema selleks, et “Troonide mäng” naaseb oma endiste viiside juurde ja hakkab põhikaraktereid kiiresti tapma,” sõnas Harington kurjakuulutavalt. “Nad surevad, ja kiiresti, ning ma arvan, et seetõttu, kuna meie karakterid ei olnud suures ohus sel aastal, siis järgmisel aastal hakatakse verd valama.”