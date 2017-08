Naine pani oma kallima truuduse proovile, kuid sai ebameeldiva üllatuse, kui ta mees ta tütrega flirtima asus.

Videol olev naine lasi oma tütrel flirtida mehega, et saada selgust - kas mees on truu või mitte, kirjutab The Sun.

Videol on näha, kuidas noor naine mehele komplimente teeb ja ühesuunalisi vihjeid jagab. Mees ei näi oma õnne uskuvat, mistõttu lisab noor naine veelgi usutavust oma jutule juurde. Flirt läheb suisa füüsiliseks ja mees unistab juba nende ühisest õhtust, kuid palub, et näitsik oma emale nende flirtimisest ja plaanidest midagi ei räägiks.

Ema ja mehe tõeline partner jälgib kogu tegevust video vahendusel. Loomulikult ei ole ta sugugi rõõmus, kui näeb oma mehe truudusetust ja häbitust.

Vaata videot SIIT!