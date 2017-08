Põhja-Tallinna linnaosale on suur uimastisõltlaste arv väga tõsine probleem. See on avaliku korra ja heakorra, aga ka sügav sotsiaalne probleem. Eesti uimastipoliitikat tuleb muuta. Olen kindel, et kui tahaksime, suudaksime selles valdkonnas teha olulise pöörde. Saaksime õppida nende Euroopa riikide kogemustest, kes on juba teinud teisiti ja saavutanud häid tulemusi.

See tähendaks, et kuritegevust oleks oluliselt vähem. Aga ka seda, et ükski laps ei peaks ühissõidukis enam kartma uimasteid tarvitanud täiskasvanuid. Kahjuks eelistab enamik poliitikuid selles küsimuses pea liiva alla peita ja rääkida meeldivamatest asjadest.

Eelmine valitsus pidas väga tähtsaks, et ELi eesistumise ajaks tuleksid Põhja-Tallinna tänavatele isesõitvad bussid. Meeletu raha pandi nende teosammul veerevate sõidukite alla. 77 eurot kilomeetris, arvutas keegi välja. Uskuge mind, viimane asi, mida Põhja-Tallinnale vaja oli, olid need ukerdavad plastmassist bussikesed. Samal ajal kui süstlavahetusbusside ostmisest alles räägitakse.