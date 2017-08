Tartumaa Ilmatsalu aleviku elanikel on põhjust pahane olla, sest nad on mitu nädalat joonud normidele mittevastavat kolibakteritega saastunud vett. Kuidas on aga infoajastul võimalik olukord, kus saastunud veest olid teadlikud nii veeettevõte kui ka Tähtvere vald, kuid mitte kõik tarbijad?

Emajõe Veevärgi kodulehel on teade küll olemas, nagu ka Tähtvere valla kodulehe uudisteveerus. Viimast oli vaadatud 220 korda, vallas elab aga 2600 inimest. Pealegi ei käi keegi meist ju iga päev kommunaalteenuste pakkujate ja omavalitsuste kodulehel kontrollimas, ega midagi juhtunud ole. Seega läheb kivi nii veefirma kui ka vallavalitsuse kapsaaeda, kes on teavitusse suhtunud formaalselt. Tegu pole mitte usuga interneti kõikvõimsusse, vaid laiskuse ja hoolimatusega.

Kui veefirma teavitaski meili kaudu ühistute juhte, kuid vananenud aadressidel, siis pole sellest ju abi. Nii firmal kui ka vallal on tarbijate ja elanike kontaktid olemas, sest kuidas muidu saaks arveid vee tarbimise eest elanikeni toimetada. Saanuks ka lihtsalt teated üles kleepida, ometi ei tehtud sedagi. Enamgi veel – isegi lasteaed jäi teavitamata. Muidugi ei taha ükski ettevõte laiema teavitusega kaasnevat negatiivset reklaami, kuid kas inimeste ja eriti laste tervis polegi siis meie kalleim vara?

Bakterid viitavad võimalikule fekaalsele reostusele. Saastunud vett tarbinud elanikud on kurtnud kõhulahtisust ja iiveldust. Seda hoolimata vallavanem Rein Koka kinnitusest, et kolibakter ei tee inimese tervisele midagi hullu. Olukord, kus info jääb toppama, pole lubatav, eriti kui asi puudutab meie kõigi tervist. Kui omavalitsustes asjad ei suju, siis peab ju olema keegi, kes suurel pildil silma peal hoiab. Selleks on terviseamet, kes jälgib küll neile laekuvat infot vee kvaliteedi kohta, kuid ei kontrolli seda, kuidas inimesed on võimalikest ohtudest teavitatud. Nii võime nende kodulehelt lugeda värskete uudiste alt üksikasjalikku juhist, kuidas käituda palverännul Mekasse ja vältida seal näiteks lähikontakte kaamelitega, kuid mitte kriimu ridagi sellest, kuidas Ilmatsalu elanikud peaksid toime tulema neile veetorustikust vastu vaatava kolibakteriga.

Vallavanema tegevus(etus)ele saab peatselt hinnangu anda kohalikel valimistel – vähemalt kolibakterid hääletaks ta võimule tagasi. Vältimaks elanike infosulgu jäämist, tuleb edaspidi aga täpsemalt paika panna riigi käsuliin elanike teavitamisel reostuste korral.