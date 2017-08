Vähem on rohkem. Päriselt ka! Kõik algas sellest, et mu laps lükati kevadel üle kooliukse ja anti käsk kätte: puhka! Lõbutse! Naudi! Loomulikult ei kannatanud mu hell emasüda seda kuigi kaua välja. Nii et peale selle, et 11aastane tiksus öösiti arvutis kuni kella kolmeni – tšättides internetis omaealise öökullist sõbrannaga –, suunasin teda oma tuba koristama.

Pool tundi päevas. Nädalate viisi. Riiulid tühjenesid ja kodust rändas minema kottide viisi mänguasju ja riideid, millest ta oli välja kasvanud. Nauding!

Suvel sattusin kuulma, kuidas naised õhinal kiidavad raamatut „Jaapani korrastuskunst“. Lugesin selle menuki läbi ja sain ilmutuse: koristamist tuleb alustada asjade äraviskamisest ja alles jätta ainult see, mis pakub rõõmu. See põhimõte muutis kraamimise üllatavalt lihtsaks. Kui enne mõtlesin ikka, et ehk teen veel moestläinud jaki ümber või loen uuesti mõnd raamatut, siis nüüd lendas oma aja äraelanud kraam kodust välja. Korralikumad asjad andsin edasi uutele kasutajatele – ja nii tore oli näha, kuidas näiteks mu kappi norutama jäänud pilt pani lähedase silmad siirast rõõmust särama.

Üllatusin, kui palju rõõmu pakub tarbetutest asjadest vabanemine. Mu riiulid ei aja enam üle ja allesjäänud asju on lihtsam leida. Hea on.

Tegelikult ma tean, et asjade äraviskamine on alles algus. Järgmine samm oleks visata oma elust välja need ajaröövlid, mis on minuga jäänud ainult rõõmutust rutiinist. Ent see on juba raskem väljakutse.