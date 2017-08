Uued sügistuuled on vallutanud Rocca al Mare keskuse. Kauplused on pungil värsket sügismoodi, millega saad oma garderoobi täiendada nii, et oleks esindatud hooaja trendikaimad värvid ja tegumoed.

Sel puhul korraldabki Rocca al Mare keskus duelli - hääleta SIIN, milline on sinu SÜGISENE lemmikkomplekt, registreeri end ja võid võita 100 euro suuruse Rocca al Mare keskuse kinkekaardi! Kampaania kestab kuni 10. septembrini.

Tormilised sügistrendid sinu kappi ja koju! Vaata meie sügistrende SIIT!