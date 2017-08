Rumeenia–Ungari piiri äärses Aradi maakonnas tuvastati ühel liikluspolitseinikul suurem joove kui roolijoodikul, kellele sama politseinik oli trahvi teinud, vahendab veebiväljaanne Aradon (aradon.ro).

Kõnealune politseinik peatas Botfej asulas autosid ja laskis juhtidel torusse puhuda. Ühel juhil avastatigi siis 0,9promilline joove, teatas Aradi maakonna politsei pressiesindaja Lorena Radu.

Vahelejäänud autojuht toimetati Borosjenő asulasse haiglasse, et võtta talt vereproov. Juhile tundus aga miskipärast, et teda trahvinud politseinik on ise veelgi suuremas joobes. Kindluse mõttes helistaski juht sõidu ajal hädaabitelefonile 112 ja teatas oma kahtlustusest.

Kahtluste hajutamiseks käskisid kõnealuse politseiniku ülemused temalgi torusse puhuda. Selgus aga, et politseinikul oligi mainitud roolijoodikust suurem joove – 1,25 promilli.

Purjus politseiniku suhtes algatati distsiplinaarjuurdlus. Kui juurdlus läbi, otsustatakse, mida purjutanuga teha.