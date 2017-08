Eitav vastus ärritas küsijaid sedavõrd, et üks nendest lõi mehele pudeliga mitu korda vastu pead ja ta kaotas teadvuse. Seni kuni mees rannaliival teadvusetult lamas, viisid ründajad naise paati ja vägistasid teda üksteise järel. Lahkudes viskasid nad naise vette ja võtsid ohvritelt kaasa ka kõik vähegi väärtusliku. Kannatanu suutis veest oma oimetu mehe juurde roomata. Verist paari märkas Rumeenia prostituut, kes kutsus ka abi.

Abi saabus öösel kella nelja paiku

Politseinikud ja kiirabiarstid jõudsid sündmuskohale kella nelja paiku öösel. Mõlemad šokiseisundis ja tõsiste traumadega kannatanud viidi haiglasse. Mehel tuvastati peaajupõrutus ja ninaluumurd.

Politsei andmetel ründas Poola paari neli noort Põhja-Aafrika migranti. Kõik neli on politseile teada. Tegemist on alla 30aastaste meestega, kes saabusid Itaaliasse illegaalselt ja ajasid viimasel ajal narkoäri. Tõenäoliselt olid nad paari ründamise ajal alkoholi- või narkomõju all. Samu mehi kahtlustatakse veel teisegi kuriteo toimepanekus. Nimelt vägistati samal öö samas piirkonnas Peruust pärit transseksuaal, kes jäeti samuti vigastatuna randa lamama.

Rimini politsei asus suurte jõududega kurjategijaid otsima. Hoolikalt kammiti läbi rand, baarid, restoranid ja mahajäetud hooned. Uurijad analüüsivad ka valvekaamerate salvestisi. Nende põhjal langeski kahtlus põhja-aafriklastele. Sündmuskohalt leiti ka asitõendid: õllepudel ja meeste rannajalatsid. Samuti leiti poolatari aluspesult kurjategijate spermat, mis võimaldab kindlaks teha nende DNA.

Politsei iseloomustas põhja-aafriklaste toimepandud kuritegu brutaalse ja elajalikuna. Korrakaitsjate sõnul on seda kuritegu raske uurida. Samas avaldati veendumist, et lähiajal kurjategijad tabatakse.

UURIJAD TÖÖHOOS: Itaalia politseinikud sündmuskohalt leitud asitõendeid uurimas. (SIPA/Scanpix)

Poola politsei aitab Itaalia kolleege

Varssavi prokuratuur andis esmaspäeval teada, et soovib Itaalia kolleege uurimisel aidata. Prokuratuuri pressiesindaja Magdalena Sowa ütles, et Riminisse saadetakse Poola politseinikud ja prokurör.

Poola justiitsministri asetäitja Patryk Jaki kirjutas Twitteris, et ründajad tuleb surma mõistma. Hiljem taganes ta sellest ideest ning ütles, et soovis vaid rõhutada rünnaku jõhkrust.

Vägistatud poolatar lamas eile veel haiglas, kuid soovib esimesel võimalusel koos mehega kodumaale naasta. Naine ütles, et suudab ründajad ära tunda.

Rimini meedia kirjutas teisipäeval, et 12. augustil ründas meestekamp samas rannas Itaaliast Varesest pärit paari. Ka siis löödi mees uimaseks ja üritati naist vägistada. Tookord õnnestus rünnatutel siiski põgeneda. Politsei ei välista, et tegemist oli samade kurjategijatega, kes vägistasid poolatari.