Lavatööline Christina Fish on maailmakuulsa lauljanna Katy Perry kohtusse kaevanud.

Kolm aastat tagasi Perry kontserdi eel varbast ilma jäänud Fish väidab, et õnnetuses on süüdi poptäht. Hageja väidab, et talle anti enne Katy kontserti Raleigh's (Põhja-Carolina osariik) korraldus üht seina nihutada. Ent sein veeres üle Christina jala, põhjustades verejooksu.

TMZ.comi andmeil väidab lavatööline, et keegi ei kutsunud talle kiirabi. Valu leevenduseks pakuti vaid jääd. Lõpuks toimetas sõbranna Fishi haiglasse.

Arstid teatasid, et tema varvast pole võimalik päästa, kuid seda esialgu ei amputeeritud, vaid patsiendil kästi operatsiooniga võimalikult kaua viivitada. Christina ei saanud kuude kaupa jala peale astuda ning varbasse tungis gangreen. Nüüd pole tal võimalik joogat harrastada. Fish kaebab kohtusse nii Katy, kontserdikorraldaja Live Nation kui ka mitu lavaehitusfirmat.