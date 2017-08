Vikerraadio hommikusaates käis täna ETV saadetes toimuvatest muudatustest rääkimas ETV meelelahutustoimetuse juhataja Urmas Vaino. Mees rääkis, mida kõike televaatajal on sel hooajal oodata, muuhulgas kergitas ta saladuskatet "Terevisiooni" formaadimuudatuse osas. "Ma teadsin seda, et "Terevisioon" peab muutuma veel sellel hetkel, kui ma ise "Terevisioonis" töötasin. Ma arvan, et see on umbes aasta jagu mõeldud mõte ja eelmise hooaja lõpus pool aastat tõepoolest sai neid asju läbi kantud," rääkis Vaino sellest, miks tuli üldse otsus "Terevisiooni" muuta. Vaino sõnul on muutusi ees palju:

“Vormilises mõttes tõesti me püüame nüüd teha midagi, mida varem pole hommikusaadetes Eestis tehtud. Kasvatame seltskonda, kes seda saadet teevad, seome neid inimesi omavahel teise stiili kaudu. Ma ei taha nüüd väga palju seletada, mis see on. Meil on viis saatejuhti, kellest kolm on televaatajatele tuttavad näod, raadiokuulajale samuti," ütles ta.

"Me oleme muutnud seda loogikat, kuidas seda saadet tehakse, kuidas ette valmistatakse, muutnud nende tükikeste, millest see saade koosneb, ülesehitust," selgitas mees. "Terevisioon" mida veel mina tegin, oli tegelikult üsna seda nägu, milline see toimetuse töö oli siis, kui üldse interneti ei olnud veel, kuskil 2000. algul. Nüüd on palju muutunud, internet voolab kogu aeg kas siis informatiivsena või vähem informatiivsena meie ümber, nii ei pruugi jääda hommikuks väikeses riigis nagu Eesti väga palju uut ja värsket näppude vahele, aga mingi hommikune värskus peab selle saatega alati kaasa tulema ja see pani seda muudatust otsima,” tõdes Vaino. Teiseks suureks muutuseks "Terevisioonis" on see, et saatejuhte saab olema viis tükki, kuid kõiki korraga neid teleekraanil ei näe, sest saadet juhitakse ikkagi paarikaupa. "Kombinatsioonid muutuvad ajas ja ei teki püsikombinatsioone, seda me püüame vältida. Mida paremini saatejuhid omavahel läbi saavad ja kahekesi seda eetrit täita suudavad, seda parem. See annab meile võib-olla lõpuks mingid uued võimalused, milleni aeg näitab, kas me jõuame või mitte," selgitas Vaino. Lisaks muutuvad nii "Terevisiooni" kui "Ringvaate" stuudiokujundused. "Ringvaade" kolib välja Solarises asuvas ja televaatajatele tuttavaks saanud väikesest "kapikesest". "Ka uus stuudio oma kogu uue korraldusega peaks andma miski sellise, mis juba kaheksandat-üheksandat hooaega alustava "Ringvaate" hingamise teiseks teeb, samamoodi "Terevisiooni" puhul," sõnas Vaino. Küll aga ei alusta saated uuest stuudiost kohe septembrist, vaid oktoobrist.