Seekord võttis "Suvestuudio" ette ürgse ja ingelliku lauljanna, kelle hääl on eksimatult äratuntav, Lea Dali Lioni. Jututeemaks tuli külalise varasem ütlus, et tal on elus üks tsükkel lõpetamata jäänud ja selleks on ansambel Blacky taeva ja maa vahele õhku rippuma jäänud lood. "Ma tahan, et nad saaksid plaadile ja siis on see asi lõpetatud," sõnab Lea. Laulud on tema sõnul olemas, ainult mingid nüansid on jäänud ja nüüd on käes hetk, mil loodetavasti saab selle asja ära teha ja edasi minna. Blacky bändina on Lea sõnul nii kaugete mägede taga, et seal ta enam välja ei tule. Tegelikult on loomisel veel kaks plaati, üks spirituaalne ja teine Lioni-nimeline. Lea Dali Lion plaanib välja anda lausa kolm uut plaati

Lea selgitab kolme plaadi üheaegset ilmumist sellega, et ta vahepeal ei andnud üldse midagi välja ja nii need lood kogunesid ukse juurde ja ootavad trobikonnas, millal saaks välja tulla. "Minu jaoks on need teised kaks plaati hoopis teistsugune muusika," seletab ta. "Mina olen nendega nii tugevalt seotud, et näen ilmselt teistmoodi kui möödamineja, kes vaid pilgu peale viskab." BLACKY (TEET MALSROOS)