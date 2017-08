MÄLUMÄNG | Mida tead Kikase maitsvatest toodetest? Vasta küsimustele ja võida kinkekotid, täis isuäratavat kraami!

Kikase küpsetatud lihatooteid iseloomustab värske ja harjumuspärane puhas maitse ja lõhn, hea suutunnetus, tervislikkus, kõrge kvaliteet, valkude ja mineraalainete sisaldus, lisaainete vähesus, meeldiv ja sobiv pakend. Seda süües tunned end hästi! Tõeline toidukogemus!

Et saaksid neid maitsvaid tooteid mekkida, korraldab Kikas mälumängu! Vasta küsimustele, registreeri end ja võid võita auhindu! Kõigi osalejate vahel loositakse välja viis Kikase toodetega kinkekotti. Kotis on kindlasti Linnnaise sink ja lihasnäkid valges kastmes, ülejäänud tooted on üllatus.

Mälumängus saab osaleda kuni 8. septembrini. Võitjaid teavitatakse viie tööpäeva jooksul e-maili teel.