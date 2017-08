Esmaspäeval, 4. septembril kell 22.00 jõuab FOX kanalil eetrisse heebreakeelne Iisraeli spioonisari „Varioperatsioon“.

Sari räägib viiest tavapärasest Iisraeli kodanikust, kes avastavad meedia vahendusel, et nad on kõrgetasemelise inimröövi peamised kahtlusalused, kui salajasel visiidil Moskvasse röövitakse hotellitoast Iraani kaitseminister. Laiaulatuslike spekulatsioonide kohaselt, mida Vene politsei süüdistused ka toetavad, on ta Iisraeli Mossadi palgamõrvarite poolt tapetud.

Kahtlusaluste isikud ja pildid avalikustatakse meedias, misjärel tõmmatakse nad avaliku tähelepanu keerisesse. Kui algselt arvavad peategelased, et süüasi hajub aja möödudes, siis peagi mõistavad nad, et Iisraeli valitsus ja Mossad eitavad igasugust seost ning jätavad nad probleemiga omapäi.

„Varioperatsioon“ on eetris alates 4. septembrist, esmaspäeviti kell 22.00 FOX kanalil.