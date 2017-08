Ida-Prantsusmaal Pont-de-Beauvoisinis kadus keset pulmapidu 9-aastane Maëlys De Araujo. Mure lapse saatuse pärast kasvab, vahendab BBC.

Tüdrukut nähti viimati lastele mõeldud ruumis pühapäeva varahommikul kella kolme paiku. Otsingud helikopterite ning politseikoertega pole seni loodetud tulemusi andnud. On teada, et koerad ei suutnud tüdruku lõhna tuvastada parklast kaugemale jäävalt alalt. Juhtumi lahendamisse on kaasatud ka inimröövidega tegelev politseigrupp.

Seni on üle kuulatud 180 peolist. Edasi plaanitakse küsitleda tüdruku sõpru ning pereliikmeid, kes pulmas ei viibinud. Maëlys oli peole saabunud koos oma ema, isa ning vanema õega. Pere kodu ei asu peopaigast kuigi kaugel.

Külalistele andis tüdruku kadumisest teada DJ. Üks pulmas viibinuist rääkis Prantsuse väljaandele Le Pariseienne, et esmalt arvati, et laps on kuhugi magama jäänud. Kuid kui omal käel läbi viidud otsingud tulemusi ei andud, teavitati juhtunust ka politseid. Selleks ajaks oli möödunud üks tund.

Kõigil, kes lapse kadumise kohta infot omavad, on palutud võtta ühendust politseiga. Maëlys on 130 cm pikk ning kaalub 28 kilo. Tal on jumekas nahk, pruunid juuksed ning sama värvi silmad. Kadumise ajal kandis tüdruk käisteta valget värvi kleiti.