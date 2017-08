"Kliendid, kellega ma kohtun ja need, kes on mu agentuurist huvitatud - nad ootavad küpseid ja kurvikaid naisi," paljastab ta.

Eskordiagentuuri omanik Samantha on selles vallas tegus olnud kuus aastat ja teab täpselt, mida kliendid seksiäris otsivad ja vajavad, kirjutab The Sun.

Sekstöötaja paljastab, millel järgi on tema ametis nõudlus, mille eest kliendid on nõus rohkem raha maksma. Ja see võib olla sinu jaoks päris üllatav...

Nii palkab ta oma agentuuri naisi alates vanuses 35. Samantha rõhutab, et järjest enam on hinnas kurvikad naised.

Ta tahab naistele edastada sõnumi, et end ja oma ihu tuleks ülistada - nagu ka vanust.

"Mul on mehi, kes on keeldunud naisest, sest too on liiga kõhna. Ja kahekümnedates naised on hädas klientide leidmisega," lisab ta.

Kuna enamus kliente on vanuses 40-60, siis kümnest kliendist üheksa soovivad partneriks naist, kes on üle 40.

Samantha selgitab, et raske on leida 60-aastast ärimeest, kes sooviks sekspartneriks naist, kes on tema tütrega samaealine.