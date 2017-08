Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla avaldab kaastunnet hukkunu omastele. „Kuigi õnnetuse täpsematest asjaoludest on veel vara rääkida, võib esialgse info põhjal aimata, et sel korral sai saatuslikuks asjaosaliste tähelepanematus. Nii sõiduteel autoga kui ka piiratud territooriumil suuremate masinatega liigeldes võib ka hetkeline tähelepanematus väga traagiliselt lõppeda,“ lisas operatiivjuht.

„Vähemolulisemaks siinjuures ei saa pidada seda, et juhtimisõiguseta on keelatud rooli istuda. Seda enam, kui tegemist on põllutöömasinatega või muude erilisi oskuseid vajavate sõidukitega, millega liiklemiseks on üldjuhul vaja läbida ka täiendkoolitusi ja sooritada lisaeksameid,“ märkis Joel Alla.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Enn Pustaku sõnul antakse täiendavat informatsiooni pärast kohtueelse menetluse lõppu.

„Hetkel käib asjaolude väljaselgitamiseks tõendite kogumine. Pärast kõigi võimalike tõendite kogumist ning nende analüüsimist on võimalik anda avalikkusele põhjalikumaid selgitusi juhtunu kohta. Hukkunut see siiski tagasi ei too, mistõttu panen kõigile südamele, et erinevate mootorsõidukitega töötades või nende läheduses liikudes oldaks võimalikult tähelepanelik,“ lisas prokurör Pustak.