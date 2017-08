"Südamest sulle alguse, mõnusa õppehooaja, märt, puhul, aitäh !!!," nöögib laulja Karl-Erik Taukar poliitik Märt Sultsi reklaamplakati keelekasutust. Endine koolipapa ei jää sõnasõjas võlgu ja nähvab vastu, et ka Taukari laulusõnad kubisevad kummaliselt asetatud komadest.

Karl-Erik Taukar postitas Facebooki foto Sultsi reklaamplakatist, mis on jäänud paljudele silma, sest eriab keelereegleid. "Õppurid, nii suured kui ka väikesed!!! Head, uue õppehooaja, mõnusat algust!!!" seisab plakatil. Taukar lisas fotole ka humoorika kommentaari: "Südamest sulle alguse, mõnusa õppehooaja, märt, puhul, aitäh!!!"

Endine koolidirektor ja poliitik Märt Sults kommenteeris samuti postitust. "Tänud hea "laksu" eest, Karl-Erik ... ega sinu laulusõnad kubisevad ka komadest ja teistest kirjavahemärkidest (hingamise kohad), mis pole mõne arust õigetel kohtadel ... alused ja öeldised on kohad ära vahetanud, vahel ... loominguinimeste värk ... peaks ju sulle sobima ... :) Igastahes sõbrad ikka edasi !!! " vastas Sults.

Tundub, et tegemist on siiski sõbraliku nöökimisega, sest Taukar põhjendab oma nalja ka postituse kommentaariumis. "Tere, Märt! Täitsa nõus, et mõnikord on emotsioon tähtsam kui piinliku täpsusega õigekirjareeglitest kinni pidamine. Tõsi, õppuritele head kooliaasta algust soovivalt plakatil leitud komaviga andis head ainest väikseks naljaks. Loodan väga, et sa vimma ei pea! "