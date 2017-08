Kuus kuud tagasi määrasid Londonis asuva Tower Hamletsi linnaosa ametnikud kristlasest 5aastase tüdruku elama moslemitest koosnevatesse hooldusperedesse. Nüüdseks on parlamendiliikmed juhtunu kohta esitanud järelpärimise.

Väidetavalt öelnud uued hooldajad lapsele, et nii jõulud kui ülestõusmispühad on tobedad ning Euroopa naised rumalad ja alkohoolikud, vahendab Daily Mail. Lisaks on tüdruk suunatud õppima araabia keelt, samuti võeti temalt ära ristiga kaelakee. Väljaande andmeil on laps ise väga häiritud asjaolust, et hooldusperedes ei kõnelda inglise keelt. Ka ei lubatud 5aastasel süüa tema päris ema kaasa pandud sealiha sisaldanud spagetirooga.

Valge nahavärviga laps on sündinud Inglismaal ning omab sealset kodakondsust. Kuigi pole selge, miks laps asenduskodusid vajas, on teada, et tüdruku ema ei ole praeguse korraldusega rahul.