Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, mis muuhulgas suurendab väärtusliku põllumajandusmaa kaitsemeetmeid, raskendades selle muutmist näiteks kas metsa või siis elamumaaks.

"Väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmine õigusaktide tasandil on üha olulisema tähtsusega, kuna koos maailma rahvaarvu suurenemisega kasvab ka vajadus toidu järele," ütles maaeluminister Tarmo Tamm pressiteate vahendusel.

"Siiani on olnud võimalik põllumajandusmaid laiendada, kuid tänaseks on need võimalused valdavalt ammendunud. Seetõttu peame erilist tähelepanu pöörama väärtusliku põllumajandusmaa kui peamise toidutootmise ressursi kaitsele ja säilitamisele," lisas minister.

Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva õigusliku regulatsiooni kehtestamise eesmärk on maaeluministeeriumi teatel tagada kõrge viljakusega põllumajandusmaa ja selle mullastiku kui taastumatu ressursi õiguslik kaitse ning nende maade jätkuv kasutamine põllumajanduses.

Eelnõu kohaselt kavandatakse koostöös kohalike omavalitsuste üksustega maksimaalselt piirata väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamist, nende maade metsastamist ning maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmist.

Lisaks tagatakse ülevaade kogu põllumajandusmaa, sealhulgas väärtusliku põllumajandusmaa, üle põllumajandusmaa massiivide kaardil, mis koostatakse aasta jooksul pärast käesoleva seaduse kehtima hakkamist.

Teemat peab oluliseks ka Euroopa Parlament, mille hinnangul kuuluvad maa, selle haldamine ja linnaehituseeskirjad liikmeriikide pädevusse ning mis on kutsunud riike üles oma riiklikes meetmetes paremini arvesse võtma põllumajandusmaa kaitset, haldamist ning maatehinguid.

Maa on piiratud ressurss, mis on kliimamuutuste, mullaerosiooni ja ülekasutuse või kasutuse muutmise mõõtu juba tugeva surve all ning seetõttu tuleb maa kaitseks vastu võtta asjakohaseid ökosotsiaalseid meetmeid, märkis maaeluministeerium.

Allikas: BNS

