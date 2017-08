Mõned aastat tagasi teravalt Edgar Savisaart kritiseerinud Mart Viisitamm kandideerib Savisaare valimisliidu ja Sõõrumaa-Mõisa Tegusa Tallinna ühises valimisnimekirjas.

"Edgar Savisaarega meil on läbisaamine alati olnud hea. Selle kritiseerimise taga on pigem olnud see, et minu kriitika Kadri Simsoni ja tema makjavellistliku poliitika suhtes, aga kuna toona Edgar asus aktiivselt Kadri kaitsele ja võib-olla ei näinud seda makjavellistlikku poliitikat läbi, mida ta täna enda nahal on tunnetanud," ütles Viisitamm ERRi uudisportaalile varem Savisaare aadressil tehtud terava kriitika kohta.

"Arvestades seda, et ta suudab pika päeva kohtus olla ja pärast seda veel ka valimisüritustel ja koosolekutel osaleda, siis mulle tundub, et Savisaar on üllatavalt heas vormis," märkis Viisitamm, kes ka ise on kohtutee läbinud ja lisas, et kindlasti see segab kampaaniat.

Viisitamm ei soostunud ennustama ühise nimekirja valimistulemust, kuid usub, et Keskerakond, Savisaare liit ja Reformierakond on ilmselt 15. oktoobril kolm parima tulemuse tegijat.