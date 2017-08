Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, millega määratletakse väärtuslik põllumajandusmaa ja selle kaitsemeetmed, et vähendada heale põllumaale ehitamist ja selle metsastamist.

„Väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmine õigusaktide tasandil on üha olulisema tähtsusega, kuna koos maailma rahvaarvu suurenemisega kasvab ka vajadus toidu järele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

„Siiani on olnud võimalik põllumajandusmaid laiendada, kuid tänaseks on need võimalused valdavalt ammendunud. Seetõttu peame erilist tähelepanu pöörama väärtusliku põllumajandusmaa kui peamise toidutootmise ressursi kaitsele ja säilitamisele.“