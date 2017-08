Pärast suviseid puhkuseid elavneb sügisel taas kinnisvaraturg ning paljud inimesed leiavad uue kodu. Rõõmu uue eluaseme üle võib aga üsna kähku varjutada kolimisstress. Kolima asudes mõistavad pea kõik, et aastate jooksul kogunenud nipsasjakesi, riideid, mööblit ja kodutehnikat on rohkem, kui oleks oodanud. Lisaks asjade viimisele vanast kodust uude, tuleb samal ajal mõelda, kuidas ka erinevaid ametkondasid ja sõpru teavitada. Et aga rõõm värskelt kätte saadud koduvõtmete üle ei asenduks kolimisstressiga, on elamuarendusettevõtte Bonava sisearhitekt Grete Laan kokku pannud kolmteist asjakohast nippi, mis aitavad kolimisprotsessi oluliselt lihtsamaks muuta. Organiseeri varakult Sujuvaks kolimiseks koosta nädalaplaan, kus konkreetsed tegevused kirjas. Eriti kui planeerid vanad asjad taaskasutusringile viia või maha müüa, vajad aega. Muuda aadress pangas, ajalehetellimustel, kindlustuses jne paar nädalat enne reaalset kolimist, et kõik vajalikul hetkel uue kodu postkasti jõuaks. Jaga tegevused nii, et saaksid paar päeva enne reaalset kolimist vabamalt hingata ja ükski rutiinne kohustus ei kannataks. Pane paika kolimisstrateegia

Kui kolid vana kodu lähedale, siis palu suuremaid autosid omavate sõprade abi ja kostita neid tänutäheks maitsva õhtusöögiga. Suurema pere või korteri puhul, kasuta kolimisfirmat. Kindlasti anna kolijatele teada, mitmendal korrusel elad, kas koridoris ootavad neid eriti kitsad trepid ning anna märku rasketest esemetest nagu klaver või täispuidust diivan. Mitmed kolimisfirmad pakuvad pappkaste ja toovad need ise ka kohale. Kui eelarve on suurem, siis on kolimisfirmad valmis ka kõik asjad ise turvaliselt kastidesse pakkima. Koosta pakkimise komplekt