1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul kasutatakse uutes korterites tihti ebapraktilist planeeringut, mis tähendab elu- ja magamistsooni kehva eraldatust ning iseseisva köögi puudumist.

Martin Vahteri sõnul üritavad arendajad kuldmuna vormida, kuid tegelikult on mitmel nõukaaja lõpu paneelelamul väga hea planeering, mida võiks ka praegu kasutada. “Ega tollased projekteerijad ka rumalad olnud, näiteks Õismäe

5-korruseliste paneelelamute 2- ja 3-toalised korterid on hea planeeringu etalon,” ütles Vahter.

Martin Vahteri sõnul on need Õismäe korterid projekteeritud läbi maja ning selgelt on eraldi päevane elu- ning õhtune magamistsoon. “Kuigi tegemist oli tolleaegse tüüpprojektiga, olid mõlemal majapoolel rõdud ning piisavalt suur esik, kuhu mahtus rohkem kui üks inimene korraga, mida praegu samuti ei tehta,” rääkis Vahter.

“Uued 2-toalised on sama pindala juures tegelikult ühe inimese korterid. Uutes korterites pole elutsoon ja magamisosa piisavalt eraldatud. Mida väiksem korter, seda olulisem on planeering ning kui praeguses 2-toalises peaks elama näiteks

3-liikmeline pere, siis on kõigi privaatsus ning rahulik uni rikutud,” lisas Vahter.

“Uuselamutes enam eraldi kööke ei ehitata, kuid ka see on viga. Esiteks on avatud elutuba-köögis söögi tegemine suur vingutamine ning vorstisärin. Teiseks kadus sellega üks eraldi tuba ära, mis on väiksel pinnal väga oluline,” ütles Vahter.

Kinnisvaraeksperdi sõnul on suuremate korterite ja eramute planeeringu tavaviga liiga väikesed magamistoad. “Võiks ikka vähemalt niipalju ruumi olla, et saaks ümber voodi käia,” lisas Vahter.

