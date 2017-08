„Ma ei ole poliitik ega liitunud erakonnaga, kuid ühiskonna aktiivse liikmena, kellel on oma arvamus ja soov tegutseda, mõistsin, et seda ei saa teha üksi,“ selgitas Kaldre, miks ta otsustas liituda Keskerakonna meeskonna ja selle juhi Martin Repinskiga.

Kaldre sõnul ei sündinud otsus kandideerida lihtsalt, kuid kaalutledes tuli ta järeldusele, et tema kandideerimine valimistel on oluline, et muuta elukeskkond Jõhvis paremaks.

Nii Eestis kui ka välismaal selgeltnägijana tuntud Ilona Kaldre kandideerib kohalikel valimistel Jõhvis Keskerakonna nimekirjas. Kaldre sõnul tema jaoks on oluline Jõhvi valla arendamine, et valla elanikkond suureneks.

„Koos saame paremini kaitsta inimeste huvisid Jõhvis. Meil on sarnane maailmavaade ning eesmärgid ja see sai otsustavaks argumendiks, miks liitusin keskerakondlastega,“ ütles Kaldre.

Ta lisas, et erinevate erakondade valimisprogrammi lugedes jõudis ta samuti järeldusele, et just Keskerakond seisab inimeste ja nende heaolu parandamise eest.

Kaldre märkis, et elab ise Jõhvis ning sellepärast on tema jaoks on väga oluline, et Jõhvi vald areneks ning inimeste arv kodukohas suureneks.

„Ma näen kui palju noori inimesi sõidab oma kodupaigast ära, otsides parema elu teistes suurtes linnades või meie pealinnas. Nii ei saa jätkata. Tuleb peatada inimeste väljavool, tekitades Jõhvis hea ja turvalise elukeskkonna, uued töökohad ning andes inimestele võimalused siin aktiivselt puhata ja nautida kultuuriüritusi. Jõhvi peab olema koht, kus toimuvad suured festivalid ja kontserdid, sest kultuur ühendab,“ lisas Kaldre.