15-aastaselt tutvunud noored tundsid teineteises ära hingesugulase, mistõttu otsustasid abielluda ja pere luua. Nende komistuskiviks sai aga liialt suur kaal... Siiski ei lasknud nad end sellel raskusel murda!

Danny ja Lexi abiellusid 2016. aastal, et alustada pereelu, vahendab Relationship Rules.

Arstid hoiatasid, et Lexi kaal seab ohtu nende plaanitava lapse ja tulevase ema elu. See oli nende jaoks piisav põhjus ja julgustus, et koos treenima asuda.

Poolteist aastat ühiseid jõupingutusi ja higistama ajavaid trenne - paarike kaotas koos üle 170 kilo!

Danny kaotas 38 kilo ja Lexi 135 kilo.

Nüüd naudivad nad kergemat keha ja aktiivsemat elu, kuid pole loobunud ka ideest, et neist võiks kunagi saada lapsevanemad.