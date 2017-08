Bai Lan Hiina Massaažisalong toob Sinuni 5000 aastat kogutud tarkust läbi kogenud massööride ja imelise Feng-Shui keskkonna, mille koosmõjul tervenetakse ja taastutakse nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Laavakivimassaaž on tuhandeid aastaid vana Hiina raviviis, mida teostatakse kuumade laavakivide ja eriliste õlisegudega. Massaaži käigus toimub tšakrate avanemine ning organismi energeetiline mõjutamine ja laadimine. Protseduuril asetatakse tšakra punktidele eelnevalt soojendatud laavakivid, mis on oma energia saanud päikesest, tulest ja veest ning jäetakse nad sinna mõnekümneks minutiks. Seejärel algab massaaž roosi- ja mandliõli sisaldava kehaõliga, mida alustatakse õrnade liigutuste ja nõrga survega kohtadele, mida ravitakse. Laavakivimassaaž on sügavalt lõõgastav protseduur, mis kaotab väsimuse ja stressi ning toidab elujõudu.

