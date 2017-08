Nädalavahetusel esitles moebränd Monton oma kollektsiooni tavatul moel – Kristjan Järvi ja Läänemere Filharmooniaorkestri kontserdi osana. Erilise valguskunstist, installatsioonidest, helidisainist ja Eestis loodud moedisainist loodud terviku autoriks on Kristjan Järvi, kontsert-moeetendust esitleti täismajale ajaloolises Peenemünde tehnikamuuseumis Usedomi saarel Saksamaal. Läänemere Filharmooniaorkestri ja ja Baltika Grupi koostöös esitleti kontserttuuri “Vetemängud” (“Waterworks) raames uut, tavapärasest erinevat ja terviklikku kontsertkogemust, mille üheks osaks on Eesti moedisain. Lähtuvalt kontserttuuri teemast „Vetemängud“, tegi Baltika Grupp kontseptuaalse valiku Montoni kevad/suvi 2017 kollektsioonist, luues kõikidele muusikutele ja dirigent Kristjan Järvile esinemisriietuse. Komplektid peegeldavad vee iseloomu, mis tekitab laval mere laineid meenutava visuaalse vaatemängu, raputades seniseid arusaamu traditsioonilisest kontserdivormist. „Tervikut, mida soovisime luua muusika, projektsioonide, valgustuse ja helidisaini abil, täiendab nüüdsest ka moekunst. See kõik on osa orgaanilisest tervikust, ühendatud kunstilisest kogemusest, mis hõlmab muuhulgas ka seda, kuidas muusikud laval välja näevad, kuidas peegeldavad riided vee erinevaid värve ning kuidas valgus ühendab need meeleliseks tervikuks,“ ütles Kristjan Järvi. Saksmaal Peenemündes laupäeval, 26. augustil täismajale toimunud kontsert algas Montoni kollektsiooni esitlusega 1200 inimesele. Kristjan Järvi: “Tõime saali annuse Eesti disaini ja Eesti muusikat, kui meie muusikud kõndisid Montoni kollektsioonis lavale Mick Pedaja muusikapala “Sleepy Waves” saatel.” Nädalavahetusel esitles moebränd Monton oma kollektsiooni tavatul moel – Kristjan Järvi ja Läänemere Filharmooniaorkestri kontserdi osana. (Peter Adamik)

Kontserttuur “Vetemängud” hõlmab ühtekokku üheksat kontsertetendust Saksmaal ja Taanis mais ning augustis 2017 ning tähistab pikaajalise koostöö algust Läänemere Filharmooniaorkestri ja Baltika Grupi vahel. Viimane “Vetemängude” sarja kontsert leiab aset täna legendaarses Hamburgi Elbphilharmonie konserdimajas. Kontsert on jälgitav otseülekandega Eesti aja järgi algusega kell 22.00 siin.

Baltika Grupile kuuluv Eesti edukaim moebränd Monton soovib olla eneseväljenduse ja vabaduse julgustajaks. Seetõttu sünnib Montoni kollektsioon kahe juhusliku pooluse kokkupuutepunktis, seal kus nendevahelisest dialoogist tekib midagi sootuks uut, mõneti ootamatut, aga ka andekat ja huvitavat. Maire Milder, Baltika Grupi brändingu ja jaekontseptsioonide arendusjuht: „Kristjan Järvi ja Läänemere Filharmoonikute loodud elamus avaldas meile sügavat mõju, andes inspiratsiooni terviku täiendamiseks Eesti disaini abil. Mul on hea meel, et me oleme üks oluline osa sellest ainulaadsest elamusest.“ Maire Milder täiendas, et kontserttuuri stilistikas mängivad olulist rolli valged, hallid ja sinakad toonid, viidates vee erinevatele varjunditele. Minimalistliku joonega rõivaste puhul mängivad olulist rolli detailid: kaharad seelikud esindavad vee liikumust ja voolamist, samal ajal kui läbipaistev tüll ning puhtad sirged vormid peegeldavad jää omadusi. Nädalavahetusel esitles moebränd Monton oma kollektsiooni tavatul moel – Kristjan Järvi ja Läänemere Filharmooniaorkestri kontserdi osana. (Peter Adamik)