Rootsi kuninganna Silvia kahetseb kibedalt, et tema noorema tütre rasedus liiga varakult ilmsiks tuli.

Printsess Madeleine teatas pühapäeval Facebookis, et tema ja ta ameeriklasest abikaasa Chris ootavad kolmandat last. Õukonna teatel peaks beebi sündima tuleva aasta märtsis.

Rootslased panid imeks, et rasedus nii varakult teatavaks tehti. Õukonna pressiesindaja mööniski ajakirjandusele, et õukond pidi ennetama kõlakate levimist. „Saime vihjeid, et see info on avalikuks saamas," ütles Margareta Thorgren ajalehele Expressen.

Ka kuninganna Silvia andis mõista, et uudis avalikustati liiga vara. Kuninganna kinnitas esmaspäeval omanimelise põetajate kooli õppeaasta algul, et on Madeleine'i pere suurenemise üle väga rõõmus. „Oleksime siiski tahtnud enne uudise teatamist veidi aega oodata. Sedasama soovisid ka Madeleine ja Chris O'Neill. Nüüd on veidi liiga vara," vahendab Ilta-Sanomat.