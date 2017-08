Eksmees on mures, et noor võõramaalane kasutab tema endist naist hüvede nimel lihtsalt ära.

Inglanna Angela Nwachukwu on 72-aastane vanaema, kes kulutas 21 508 eurot sellele, et saada viisat 27-aastasele abikaasale, kelle kodumaaks Nigeeria, vahendab The Sun.

Mees on mures, et tema 72-aastast eksnaist kasutab ära noor ja sile 27-aastane Nigeeria mees.

Angela ja Donald on juba 18 aastat lahus olnud, kuid 71-aastane Donald Neate leiab, et ta eks on kergeusklik, sest peab kulukat võitlust noore abikaasa riiki pääsemise nimel.

Angela on aga veendunud, et nigeerlane CJ on tema hingesugulane ja ei hooli raisatud rahast - ta tahab vaid, et ta noor mees Inglismaale pääseks.

"CJ on kõige hoolivam mees, keda üks naine tahta võiks," kirjeldab Angela.

45 aastat noorem mees on jõuline ja kirglik - seda näitavad ka paarikesest tehtud ühised fotod. Ühel neist kannab must mees prouat basseinis süles.

Seda kinnitab ka Angela: "Ta paneb mind tundma kõige kaunima naisena maailmas. Ma tean oma südames, et me kuulume kokku! Me ei lõpeta võitlust, sest tahame koos abikaasadena elada."