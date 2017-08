„August, me armastame sind nii väga ja oleme nii põnevil, et saame koos sinuga seda seiklust alustada. Soovime sulle elu tulvil rõõmu, armastust ja samasugust lootust, mida sa meile kingid.“

Maxi sünni puhul olid ema-isa kirjutanud talle avaliku kirja. Oma kirja sai ka August. „Maailm võib olla tõsine koht. Sellepärast on tähtis leida aega õue minemiseks ja mängimiseks,“ kirjutasid Zuckerberg ja Chan. „Suuremana on sul palju tegemist, nii et loodetavasti leiad sa aega, et lilli nuusutada ja kõik puulehed juba praegu ämbrisse panna,“ vahendab Mashable.com. Lapsepõlv on maagiline, toonitavad Mark ja Priscilla. „Sa saad laps olla vaid korra, nii et ära muretse ülemäära tuleviku pärast. Selleks oleme sul olemas meie, ja me teeme kõik, mis on meie võimuses, kandmaks hoolt, et maailmast saab sinu ja kõigi sinu põlvkonna laste jaoks parem paik.“

Zuckerberg ja Chan pole varjanud, et neid on tabanud pere loomisel valusad tagasilöögid. Enne Maxi ootele jäämist elas Priscilla üle kolm nurisünnitust. „Oleme juba paar aastat üritanud last saada ning meil on selle aja jooksul olnud kolm raseduse katkemist,“ kirjutas Zuckerberg 2015. aasta juulis oma abikaasa raseduse õnnelikust kulgemisest teatades. „Kui saad lapseootusest teada, tunned sellist lootusrikkust. Hakkad kujutlema, kes temast tuleb, ja unistad tema tulevikust. Hakkad plaane tegema, aga siis on ta kadunud. See on üksildane katsumus.“

Zuckerberg nentis, et enamik inimesi ei räägi raseduse katkemisest kartuses, et see peletab inimesi eemale või annab mõista, et see oli su enda süü. „Nii vaevled omaette. Kuid tänapäeva avatud ja ühendatud maailmas ei muuda nende teemade arutamine meid üksteise jaoks kaugemaks,“ usub ta. „See lähendab meid. See tekitab mõistmist ja sallivust ning annab meile lootust.“

Zuckerberg märkis, et kui tema ja Priscilla sõpradele oma üleelamistest rääkisid, ilmnes, et paljusid on tabanud samasugune hoop. „Aga peaaegu kõik olid lõpuks terve lapse saanud. Loodame, et meie kogemuse jagamine annab inimestele samasugust lootust, mida me tundsime.“