USAs New Mexico osariigis asuvas Clovise linnakeses avas eile avalikus raamatukogus tule noor mees, kes tappis kaks inimest ning vigastas nelja.

Intsident juhtus kohaliku aja järgi kella nelja paiku pärastlõunal, vahendab Reuters. Politseil õnnestus kurjategija vahi alla võtta pärast hoone ümberpiiramist.

Clovise linnapea David Lansfordi sõnul on juhtunu sealsele kogukonnale suur löök. "Kaks inimest kaotasid elu. Nende pered ei näe neid enam kunagi koju tulemas," lisas meer.

Kes ja kui vanad ohvrid olid, pole veel avalikustatud. On vaid teada, et hukkunud olid naissoost. Samuti pole avaldatud infot tulistaja isiku kohta. Küll on politsei öelnud, et mees andis end üles kohe, kui mõistis, et ta on ümber piiratud.