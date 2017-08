Kui Liiva, Salme ja Orissaare kaubanduskeskuse uuendamise kavad on STÜ-l põhjalikult läbi mõeldud ja planeerimismenetlusega alustatud, siis täna läheb Kalle Koov Leisi, et seal kaupluse ümber “veidi ringi vaadata”. Muhu Liiva kaupluse müügisaal suureneb 640 ruutmeetrilt 800 ruutmeetrile.

“Et kaasajastada ostukeskkonda, on äriliselt mõistlik uus enne püsti panna, kui vana maha võtta,” ütles Saarte Häälele Coopi kaubamärki kandva tulundusühistu Saaremaa Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Kalle Koov.

Coopi kaubamärgi all tegutsev Saaremaa tarbijate ühistu ehitab uue kaubanduskeskuse Muhus Liivale ning Salmele ja Orissaarde ning lammutab seejärel parklale ruumi tegemiseks vanad hooned.

“Salmel on kõrvalkrunt meil olemas. Tulevast-ületulevast nädalast peaks detailplaneering minema avalikule väljapanekule,” kirjeldas Kalle Koov asjade seisu. Salme uus kauplus tuleb kuni 700 m2 suurune, sellest müügisaal 350–400 m².

Ka Orissaares on kaubanduskeskuse uus asukoht keskväljaku detailplaneeringu eskiisi sisse kirjutatud. "Praegune kauplus on ikkagi ehitatud pea 30 aastat tagasi ja hästi energiakulukas. Pool maja on julgelt kasutamata," selgitas Koov.

Orissaare Coopi kaupluse müügisaal tuleb praegusest oluliselt suurem, lisaks võiksid Koovi sõnul kaubanduskeskuses edaspidigi olla rendipinnad, nagu apteek, postkontor, kandekeskus. “Varem või hiljem jõuame ka toidukaupade kojukandeni, seega ka e-poe teenuse osutamise ruumid jne,” lisas ta.