Kui Liiva, Salme ja Orissaare kaubanduskeskuse uuendamise kavad on STÜ-l põhjalikult läbi mõeldud ja planeerimismenetlusega alustatud, siis täna läheb Kalle Koov Leisi, et seal kaupluse ümber “veidi ringi vaadata”. Muhu Liiva kaupluse müügisaal suureneb 640 ruutmeetrilt 800 ruutmeetrile.

Ka Orissaares on kaubanduskeskuse uus asukoht keskväljaku detailplaneeringu eskiisi sisse kirjutatud. "Praegune kauplus on ikkagi ehitatud pea 30 aastat tagasi ja hästi energiakulukas. Pool maja on julgelt kasutamata," selgitas Koov.

Orissaare Coopi kaupluse müügisaal tuleb praegusest oluliselt suurem, lisaks võiksid Koovi sõnul kaubanduskeskuses edaspidigi olla rendipinnad, nagu apteek, postkontor, kandekeskus. “Varem või hiljem jõuame ka toidukaupade kojukandeni, seega ka e-poe teenuse osutamise ruumid jne,” lisas ta.

STÜ juht tõdes, et plaanitavad kaubandusvõrgu investeeringud nõuavad Saaremaal miljoneid eurosid: “Aga me vaatame ka 10–20 aasta perspektiivis ette – ega siis maapoed keskustest kuhugi kao!”

Mis on STÜ ja mis on Coop Saaremaa?



Kust selline arvamus, et see on mingi välismaa firma? Paljud Saaremaa inimesed ja isegi meie oma töötajad ei saa aru. Äriühing STÜ on täpselt nii, nagu ta loodi, ja oma põhikirjalise tegevusega, nüüd juba pea 112 aastat pildil olnud. Ärinime vahetamist ega muudatust ühistu liikmeskonnas pole olnud. Praegugi võiksime rahulikult Saaremaa tarbijate ühistu sarvilist kaubamärki kasutada. Kust tuli siis kaubamärk Coop? Ühistuline tegevus on rahvusvaheline ja kooperatiivne, sellest ingliskeelne lühend COOP. Novembris 2015 võeti Coop-kaubamärk ka Eestis kasutusele. Et selgemini eristuda ja selgemalt väljendada rahvusvahelisust ja koostööd. See ei tähenda aga mingit muudatust ühistu liikmetes või põhikirjas.